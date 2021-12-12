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В понедельник глава минздрава Крыма проведет «Прямую линию». Куда и в какое время звонить

В понедельник глава минздрава Крыма проведет «Прямую линию». Куда и в какое время звонить

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:03 12.12.2021

«Прямая линия» главы минздрава Крыма Константина Скорупского, в ходе которой он ответит на вопросы жителей Республики, состоится в понедельник, 13 декабря с 14:00 до 18:00.

Крымчане смогут обратиться к врио министра по номеру телефона +7 978 402-90-90. Звонки будут приниматься в порядке очередности по всем вопросам, связанным с региональной сферой здравоохранения.

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В ходе обращения следует указать фамилию, имя, отчество, а также адрес проживания и контактные данные для осуществления обратной связи, в случае если проблемный вопрос требует времени для его решения.

По информации пресс-службы минздрава РК.

В понедельник глава минздрава Крыма проведет «Прямую линию». Куда и в какое время звонить

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