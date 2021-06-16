Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Здравоохранение Крыма | В поселке Грэсовский, под Симферополем построят новый корпус поликлиники

crimeapress_news



реклама в крыму
В поселке Грэсовский, под Симферополем построят новый корпус поликлиники

В поселке Грэсовский, под Симферополем построят новый корпус поликлиники

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 14:50 16.06.2021

Председатель комитета по вопросам здравоохранения Госсовета РК Анна Рубель побывала в поселке Грэсовский, где вместе с заместителем министра здравоохранения Крыма Антоном Лясковским осмотрела здание симферопольской поликлиники № 5, пообщалась с медицинскими сотрудниками и пациентами. По словам парламентария, за последние несколько лет медицинское учреждение получило современное диагностическое оборудование.

Установлены новые рентген-аппарат и флюорограф, скоро появится маммограф. На оснащение поликлиники из бюджета республики было выделено порядка 30 миллионов рублей, — рассказала Анна Рубель.

Следующим шагом в модернизации поликлиники глава профильного Комитета назвала строительство нового дополнительного корпуса.

Сегодня в регионах ведется активная работа по установке новых ФАПов и амбулаторий, ремонту больниц и оснащению их современным оборудованием. Благодаря решению руководства республики один из новых объектов появится в поселке Грэсовский. Строительство дополнительного корпуса сделает процесс оказания помощи симферопольцам более комфортным и сократит время ожидания к специалисту, – заявила депутат.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.

В поселке Грэсовский, под Симферополем построят новый корпус поликлиники

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.