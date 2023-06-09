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В преддверии Дня России Сергей Аксёнов вручил крымчанам заслуженные награды

В преддверии Дня России Сергей Аксёнов вручил крымчанам заслуженные награды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:55 09.06.2023

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе торжественного мероприятия, посвящённого Дню России, вручил заслуженные награды работникам различных отраслей. Он поздравил присутствующих с предстоящим праздником и отметил, что День России знаменует развитие и расцвет нашей большой страны.

В преддверии Дня России Сергей Аксёнов вручил крымчанам заслуженные награды

За последние два десятилетия было сделано очень многое. Страна перестроилась и продолжила свое развитие вместе со своим многонациональным народом, который является главным достоянием России. В сложные моменты мы всегда объединяемся, консолидируемся вокруг Президента и выполняем задачи, которые стоят перед нами, с достоинством выходя из любой ситуации. Сейчас, в условиях спецоперации, когда против нас выступает множество стран, стремящихся реализовать свои имперские амбиции, мы должны быть едины. Едины в поддержке нашего Лидера и наших ребят на передовой, которые выполняют свой воинский долг, – сказал Глава Крыма.

В преддверии Дня России Сергей Аксёнов вручил крымчанам заслуженные награды

Сергей Аксёнов вручил заслуженные награды: почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», Почетную грамоту Президента Российской Федерации, Благодарность Президента Российской Федерации, ордена «За верность долгу», медали «За доблестный труд», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

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В преддверии Дня России Сергей Аксёнов вручил крымчанам заслуженные награды

Также сегодня свои первые паспорта получили 14-летние жители Республики.

В преддверии Дня России Сергей Аксёнов вручил крымчанам заслуженные награды

Сергей Аксёнов пожелал юным крымчанам гордиться своей страной:

Паспорт определяет наше гражданство, нашу идентичность. Если звание гражданина своей страны нести с гордостью, все происходящее в стране будет восприниматься совсем по-другому. Будущее России – за нашей молодежью.

В преддверии Дня России Сергей Аксёнов вручил крымчанам заслуженные награды

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК. Больше фото — ЗДЕСЬ.

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