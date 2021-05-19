В предварительном голосовании «Единой России» много новых лиц и общественных лидеров Севастополя

В некоторых избирательных округах конкурс достигает 15 человек на место.

По предварительным итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Севастополе, впервые почти половина кандидатов – беспартийные. Эксперты отмечают, эта тенденция свойственна всем регионам страны. Так, на предварительное голосование в Севастополе заявлено 266 человек. Среди них немало общественников, активистов, каждый третий – волонтёр, помогавший городу бороться с коронавирусом.

Ознакомиться с полным списком можно ЗДЕСЬ . Не забудьте уточнить субъектность выборов: в Госдуму, в Заксобрание по округу №6, в Инкерманский горсовет, в советы муниципальных округов.

Мы рады, что люди охотно интересуются политической жизнью города и не боятся впервые пробовать себя в политике и выбирают для этого Партию «Единая Россия». Кроме традиционной высокой конкуренции по выборам в Госдуму и на довыборы в Законодательное Собрание Севастополя (10-11 человек на место). Стоит отметить высокую конкуренцию по выборам в муниципальные округа. В частности, конкуренция на предварительном в голосовании в Нахимовский район составила пять человек на место. В среднем показатель по выборам в муниципальные округа составляет порядка трёх человек на место, — рассказал руководитель исполкома Севастопольского регионального отделения «Единой России» Алексей Савченко.

«Единая Россия» — единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму утвердит партийный съезд.