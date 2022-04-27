В прокуратуре Крыма рассказали некоторые подробности дела об убийстве новорожденного в Сакском районе

Мы уже рассказывали об этом чудовищном преступлении. Следком возбудил уголовное дело об убийстве новорожденного. Тело младенца обнаружили в выгребной яме. Прокуратура также со своей стороны проводит проверку.

К настоящему времени установлено, что 35-летняя жительница села Столбовое Сакского района родила ребенка в начале марта текущего года. Со слов женщины, она выбросила его в выгребную яму туалета общественного пользования сельского поселения.

У нее на воспитании находится двое несовершеннолетних детей 15 и 17 лет, жительница района официально не трудоустроена.Семья на соответствующих учетах в органах системы профилактики и безнадзорности не состояла, как и в медицинском учреждении в связи беременностью. На место происшествия выезжал Сакский межрайонный прокурор Алексей Малышев.

В ходе организованных мероприятий будет дана оценка причин и условий, способствовавших гибели ребенка, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в надзорном ведомстве.