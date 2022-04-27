реклама крым
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | В прокуратуре Крыма рассказали некоторые подробности дела об убийстве новорожденного в Сакском районе

crimeapress_news



реклама в крыму


В прокуратуре Крыма рассказали некоторые подробности дела об убийстве новорожденного в Сакском районе
Иллюстрация: pxhere.com

В прокуратуре Крыма рассказали некоторые подробности дела об убийстве новорожденного в Сакском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:17 27.04.2022

Мы уже рассказывали об этом чудовищном преступлении. Следком возбудил уголовное дело об убийстве новорожденного. Тело младенца обнаружили в выгребной яме. Прокуратура также со своей стороны проводит проверку.

К настоящему времени установлено, что 35-летняя жительница села Столбовое Сакского района родила ребенка в начале марта текущего года. Со слов женщины, она выбросила его в выгребную яму туалета общественного пользования сельского поселения.

У нее на воспитании находится двое несовершеннолетних детей 15 и 17 лет, жительница района официально не трудоустроена.Семья на соответствующих учетах в органах системы профилактики и безнадзорности не состояла, как и в медицинском учреждении в связи беременностью. На место происшествия выезжал Сакский межрайонный прокурор Алексей Малышев.

В ходе организованных мероприятий будет дана оценка причин и условий, способствовавших гибели ребенка, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в надзорном ведомстве.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход расследования взят руководством прокуратуры на контроль.

Узнайте больше:  В Крыму за смерть 17-летнего пассажира авто ответит водитель-нарушитель

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2022гг.