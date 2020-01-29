В районе Мазанки началось строительство последнего участка трассы «Таврида» между Керчью и Симферополем

В районе села Мазанка Симферопольского района началось строительство основного хода трассы «Таврида». Это последний участок автодороги от Керчи до Симферополя, на котором еще не уложен асфальтобетон. Об этом сообщает пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» (генеральный подрядчик строительства трассы) Григорий Назаров.

Линия газопровода, проходящая к селу, не давала возможности продолжать строительство основного хода трассы, поэтому после запуска первой очереди транспорт в районе сел Мазанка и Донское двигался по участку старой дороги. Теперь, когда газ переключен, мы можем беспрепятственно вести земляные работы с последующим устройством щебеночного основания и подготовкой его под укладку асфальтобетона.