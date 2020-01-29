В районе Мазанки началось строительство последнего участка трассы «Таврида» между Керчью и Симферополем

В районе села Мазанка Симферопольского района началось строительство основного хода трассы «Таврида». Это последний участок автодороги от Керчи до Симферополя, на котором еще не уложен асфальтобетон. Об этом сообщает пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» (генеральный подрядчик строительства трассы) Григорий Назаров.
Линия газопровода, проходящая к селу, не давала возможности продолжать строительство основного хода трассы, поэтому после запуска первой очереди транспорт в районе сел Мазанка и Донское двигался по участку старой дороги. Теперь, когда газ переключен, мы можем беспрепятственно вести земляные работы с последующим устройством щебеночного основания и подготовкой его под укладку асфальтобетона.
Укладка асфальтобетона на участке начнется этой весной, после чего машины в районе Мазанки и Донского поедут по двум полосам основного хода трассы. Четырехполосное движение здесь будет открыто в сентябре в рамках запуска транспорта по «Тавриде» от Керчи до Севастополя, — написал Назаров на своей странице в
Напомним, строительство трассы «Таврида» ведется в две очереди. Первая очередь строительства протяженностью 190 км была реализована в декабре 2018 года и обеспечила быстрый и удобный проезд от Керчи до Симферополя по двум полосам движения. Строительство второй очереди даст возможность автомобилистам в сентябре этого года проехать по четырем полосам трассы через весь полуостров от Крымского моста до Севастополя. Ввод автодороги «Таврида» в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года. Общая готовность трассы составляет 85%.
Фото и видео: пресс-служба АО «ВАД».