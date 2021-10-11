Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | В районе развязки «Ялтинское кольцо» обнаружили авиабомбу

crimeapress_news

реклама в крыму
В районе "Ялтинского кольца" обнаружили авиабомбу

В районе развязки «Ялтинское кольцо» обнаружили авиабомбу

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:18 11.10.2021

Сотрудники Росгвардии получили информацию, что в районе реконструируемой развязки «Ялтинское кольцо» в ходе работ по строительству путепровода тоннельного типа, рабочие в процессе выборки грунта заметили предмет, по внешним признакам похожий на старый снаряд — авиабомбу.

При выемке грунта экскаваторщик задел ковшом предмет цилиндрической формы. Взрывотехники ОМОН «Беркут», прибывшие на место происшествия,  установили, что строители нашли фугасную авиабомбу ФАБ-100 весом 100 килограммов.  Росгвардейцы, соблюдая меры безопасности, оградили от посторонних территорию строительного участка, обследовали боеприпас и передали его специалистам регионального управления МЧС для последующей ликвидации, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).

В районе "Ялтинского кольца" обнаружили авиабомбу

фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь)

В районе развязки "Ялтинское кольцо" обнаружили авиабомбу

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.