В районе развязки «Ялтинское кольцо» обнаружили авиабомбу

Сотрудники Росгвардии получили информацию, что в районе реконструируемой развязки «Ялтинское кольцо» в ходе работ по строительству путепровода тоннельного типа, рабочие в процессе выборки грунта заметили предмет, по внешним признакам похожий на старый снаряд — авиабомбу.

При выемке грунта экскаваторщик задел ковшом предмет цилиндрической формы. Взрывотехники ОМОН «Беркут», прибывшие на место происшествия, установили, что строители нашли фугасную авиабомбу ФАБ-100 весом 100 килограммов. Росгвардейцы, соблюдая меры безопасности, оградили от посторонних территорию строительного участка, обследовали боеприпас и передали его специалистам регионального управления МЧС для последующей ликвидации, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).

фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь)