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В рамках акции «Сад памяти» в Бахчисарайском районе высадили свыше пяти тысяч саженцев сосны

В рамках акции «Сад памяти» в Бахчисарайском районе высадили свыше пяти тысяч саженцев сосны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:13 11.04.2024

Сегодня в Бахчисарайском районе Крыма прошло центральное мероприятие акции «Сад памяти». На территории лесного фонда высадили более 5 тысяч сеянцев сосны крымской на площади 1,1 га.

В этом году массовые мероприятия в рамках акции посвящены 80-летию Крымской наступательной операции – операции советских войск с целью освобождения Крыма от войск нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. И для нас очень важно показать нашему молодому поколению каким образом еще можно увековечить память о наших дедах и прадедах, сражавшихся за наше мирное будущее. Уверен, деревья и кустарники, высаженные сегодня на крымской благодатной земле, будут долго вместе с нами хранить память о подвигах наших героев, — отметил вице-премьер РК Михаил Назаров.

В рамках акции «Сад памяти» в Бахчисарайском районе высадили свыше пяти тысяч саженцев сосны

По мнению министра экологии и природных ресурсов РК Ольги Славгородской, подобные мероприятия не только способствуют озеленению полуострова, но и объединяют поколения.

Сейчас особенно важно сохранять сплоченность. «Сад памяти» — не только экологическая инициатива. Акция несет в себе глубокий смысл, прививает чувство патриотизма. Очень важно чтить и оберегать память воинов, подаривших нам мирное небо над головой. Необходимо передать эти ценности подрастающему поколению, — отметила министр.

«Сад памяти» — международная акция, цель которой — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

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