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В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в две больницы поставлено медицинское оборудование
Фото: минздрав РК

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в две больницы Крыма поставлено медицинское оборудование

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:39 20.02.2024

Общая стоимость закупленного оборудования – 3,4 млн. рублей.

В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение» в 2024 году в две медицинские организации Крыма поставлено 11 единиц оборудования.

В Судакской городской больнице для акушерско-гинекологического отделения приобретен смотровой цитоскоп и диагностический гистероскоп, в педиатрическое отделение поставлен кардиомонитор с неинвазивным измерением артериального давления, частоты дыхания, насыщения крови кислородом, в отделение анестезиологии и интенсивной терапии — аппарат искусственной вентиляции легких с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата. Для фельдшерско-акушерских пунктов в селах Холодовка, Переваловка и Лесное приобретены колькоскопы, — рассказали в республиканском минздраве.

В Сакской районной больнице также приобретены колькоскопы для укомплектования фельдшерско-акушерских пунктов в селах Гаршино, Великое, Михайловка.

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Общая стоимость закупленного оборудования – 3,4 млн. рублей. Новое оборудование позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению.

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медицина и здравоохранение в Крыму
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