В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в симферопольском поселке Грэсовский строят поликлинику

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» в пгт. Грэсовский города Симферополя продолжается строительство поликлиники.

В настоящее время на объекте в полном объеме завершены работы по устройству монолитного каркаса здания. Выполняются работы по прокладке внутренних сетей отопления, устройству кровли, заполнению оконных проемов, устройству стяжки пола, прокладке воздуховодов системы вентиляции и другие виды работ, — сообщили в минздраве РК.

Строительство планируется завершить до конца 2024 года. Стоимость возведения объекта – свыше 1 млрд. рублей.

Здание общей площадью более 5 тысяч квадратных метров включает 3 этажа и цокольный этаж. В новой поликлинике будут организованы взрослые и педиатрические отделения с отдельными входами для разделения потоков пациентов. Кроме кабинетов приема врачей будут оборудованы, в том числе, дневные стационары, клинико-диагностическая лаборатория, центрально-стерилизационное отделение, зал лечебной физкультуры и так далее. Проект включает также оснащение медучреждения современным оборудованием: аппаратом компьютерной томографии, цифровым маммографом, рентген-аппаратом, флюорографом, аппаратами УЗИ, эндоскопическим оборудованием и многим другим.

В новые помещения переедут сотрудники Симферопольской поликлиники №5. Планируемая мощность новой поликлиники — не менее 250 посещений в смену, что позволит повысить качество оказания первичной медицинской помощи для более 19 тысяч горожан, — уточнили в республиканском министерстве здравоохранения.

Фото: минздрав РК.