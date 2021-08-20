В Раздольненском районе Крыма строят 7 фельдшерско-акушерских пунктов и одну амбулаторию

В этом году начнется строительство объектов ещё в 12 селах района.

В Раздольненском районе Крыма, в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения до федеральных стандартов и нормативов» идет строительство 7 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 врачебной амбулатории. Об этом рассказал главный врач ГБУЗ РК «Раздольненская районная больница» Владимир Грузин.

По его словам, модульные здания ФАПов устанавливаются в селах Огни, Волочаевка, Котовское, Рылеевка, Кумово, Славянское и Аврора. Строительство модульной врачебной амбулатории идет в селе Новоселовское. Мероприятия начаты в 2020 году и планируются к завершению в этом году.

Кроме того, по указанной ведомственной целевой программе в 2021 году будет начато строительство 5 сельских медучреждений — 4 ФАПов в селах Зимино, Чехово, Ветрянка, Соколы и одной амбулатории в селе Березовка. Работы будут завершены в 2022 году.

В рамках Региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Крым в этом году начнется строительство ещё 7 ФАПов в селах Ботаническое, Ковыльное, Кропоткино, Серебрянка, Сенокосное, Кукушкино и Максимовка со сроком завершения также в следующем году.

Как отмечает главный врач, таким образом, жители сел Раздольненского района будут получать первичную медико-санитарную помощь в современных медицинских учреждениях.

Фото: минздрав РК.