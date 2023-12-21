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В Раздольненской районной больнице приобретен передвижной палатный рентген-аппарат

В Раздольненской районной больнице приобретен передвижной палатный рентген-аппарат

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:45 21.12.2023

В Раздольненской районной больнице за счет выделенных средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым приобретен передвижной палатный аппарат для рентгенографии. Стоимость оборудования отечественного производства составила 7,3 млн. рублей.

В Раздольненской районной больнице приобретен передвижной палатный рентген-аппарат

Палатный рентгеновский аппарат предназначен для проведения исследований вне условий специализированного рентгеновского кабинета. Обследование на таком оборудовании проводится для пациентов, подключенных к аппарату жизнеобеспечения (ИВЛ), нетранспортабельных, послеоперационных и пациентов травматологического профиля с тяжелыми травмами.

Передвижной аппарат позволяет выполнять полноценные рентгеновские снимки, обеспечивая высокую точность изображения и обработки снимков. Аппарат оснащен сенсорной управляемой панелью и автоматизированным рабочим местом с ноутбуком и специальным программным обеспечением. Благодаря практичной мобильной конструкции аппарат легко перемещается, в том числе через дверные пороги и лифты, — рассказали в республиканском минздраве.

В Раздольненской районной больнице приобретен передвижной палатный рентген-аппарат

Использовать новый палатный рентген-аппарат планируется в отделении реанимации и анестезиологии, а также в хирургическом, терапевтическом и неврологическом отделениях больницы. Выполнять рентгенологические исследования будут опытные рентгенологи.

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В Раздольненской районной больнице приобретен передвижной палатный рентген-аппарат

Фото: минздрав РК.

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медицина и здравоохранение в Крыму
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