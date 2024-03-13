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В республиканском медцентре имени Семашко – новое оборудование для лечения варикоза

В республиканском медцентре имени Семашко – новое оборудование для лечения варикоза

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 12:55 13.03.2024

Эндовенозная лазерная коагуляция в Крыму – уже реальность.

В отделении сосудистой хирургии ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» приобретено оборудование российского производства для лазерного хирургического лечения пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей. Об этом рассказал главный внештатный сосудистый хирург минздрава Крыма Владимир Йовбак.

В республиканском медцентре имени Семашко – новое оборудование для лечения варикоза

По его словам, эндовенозная лазерная коагуляция — это одна из наиболее высокоэффективных и атравматичных методов лечения варикозного расширения вен нижних конечностей.

Во время процедуры, благодаря тепловому воздействию лазера на внутренние стенки вены, происходит «закрытие» просвета сосуда, после чего восстанавливается нормальное кровообращение. Операция проходит под местной анестезией и в условиях дневного стационара, то есть не требует госпитализации, — рассказал хирург.

В республиканском медцентре имени Семашко – новое оборудование для лечения варикоза

Данный вид лечения, как и любое оперативное вмешательство, имеет ряд строгих показаний и противопоказаний. Лазерное хирургическое лечение варикозной болезни нижних конечностей может быть назначено пациенту сосудистым хирургом после проведения обследования и консультации с главным внештатным профильным специалистом минздрава РК.

В среднем, в год на базе Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко планируется выполнять не менее 200 подобных вмешательств. Операции проводятся в рамках программы ОМС, то есть бесплатно для пациентов.

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