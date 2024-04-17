В Республиканской детской клинической больнице завершен ремонт нескольких отделений

В ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» завершен капитальный ремонт нескольких отделений – эндоскопического, нефрологического, офтальмологического, а также отделения травматологии и ортопедии. Теперь в отделениях созданы комфортные условия как для сотрудников, так и для маленьких пациентов и их родителей.

Обновленные помещения медорганизации посетили председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов и министр здравоохранения РК Константин Скорупский.

Капитальный ремонт Республиканской детской клинической больницы проводится поэтапно, не приостанавливая процесс оказания медицинской помощи. Всего на капремонт учреждения выделено порядка 1,5 миллиарда рублей. Завершить ремонт всего комплекса медорганизации планируется до конца текущего года, — рассказал глава крымского минздрава Константин Скорупский.

Кроме того, благотворительным фондом им. Александра Невского учреждению переданы средства в размере 35 млн. рублей, которые будут направлены на закупку мебели и оборудования.

Напомним, что Республиканская детская клиническая больница является учреждением третьего уровня оказания медицинской помощи, в многопрофильной медорганизации получают специализированную помощь дети со всего полуострова. Ежегодно в лечебном учреждении получают стационарное лечение свыше 15 тысяч детей, проводится более 9 тысяч операций, регистрируется до 60 тысяч амбулаторных посещений.

Фото: минздрав РК.