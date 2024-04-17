Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | В Республиканской детской клинической больнице завершен ремонт нескольких отделений
актуально в республике
В Республиканской детской клинической больнице завершен ремонт нескольких отделений

В Республиканской детской клинической больнице завершен ремонт нескольких отделений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 14:00 17.04.2024

В ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» завершен капитальный ремонт нескольких отделений – эндоскопического, нефрологического, офтальмологического, а также отделения травматологии и ортопедии. Теперь в отделениях созданы комфортные условия как для сотрудников, так и для маленьких пациентов и их родителей.

В Республиканской детской клинической больнице завершен ремонт нескольких отделений

Обновленные помещения медорганизации посетили председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов и министр здравоохранения РК Константин Скорупский.

Капитальный ремонт Республиканской детской клинической больницы проводится поэтапно, не приостанавливая процесс оказания медицинской помощи. Всего на капремонт учреждения выделено порядка 1,5 миллиарда рублей. Завершить ремонт всего комплекса медорганизации планируется до конца текущего года, — рассказал глава крымского минздрава Константин Скорупский. 

В Республиканской детской клинической больнице завершен ремонт нескольких отделений

Кроме того, благотворительным фондом им. Александра Невского учреждению переданы средства в размере 35 млн. рублей, которые будут направлены на закупку мебели и оборудования.

Узнайте больше:  В Феодосии хотят построить первый в России детский хоспис у моря

В Республиканской детской клинической больнице завершен ремонт нескольких отделений

Напомним, что Республиканская детская клиническая больница является учреждением третьего уровня оказания медицинской помощи, в многопрофильной медорганизации получают специализированную помощь дети со всего полуострова. Ежегодно в лечебном учреждении получают стационарное лечение свыше 15 тысяч детей, проводится более 9 тысяч операций, регистрируется до 60 тысяч амбулаторных посещений.

В Республиканской детской клинической больнице завершен ремонт нескольких отделений

Фото: минздрав РК.

 

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: медицина и здравоохранение в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
медицина и здравоохранение в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.