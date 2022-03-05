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 В Республике Крым - достаточный запас лекарственных средств
Фото: pikist.com

В Республике Крым — достаточный запас лекарственных средств

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:33 05.03.2022

Вся система здравоохранения Республики Крым работает в штатном режиме, медицинские учреждения обеспечены необходимыми расходными материалами и медикаментами.

Все стабильно. Мы недавно пережили непростой период эпидемии, когда у нас возникали сложности с поставкой медицинских изделий. Если сравнивать ту ситуацию, которая была в эпидемию и то, что есть сейчас, то сейчас с уверенностью могу сказать, что таких проблем нет, — сообщил директор ГУП РК «Крым-Фармация» Роман Багиров.

Он заверил, что все дистрибьюторы продолжают работать с республиканской фармацевтической сетью. А всё, что предусмотрено по федеральным программам, будет предоставляться в обычном режиме.

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Раннее Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел совещание по вопросам обеспечения медицинской продукцией. Было принято решение о создании межведомственной рабочей группы для повышения стабильности в обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций.

В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов. Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало, — заявил Михаил Мурашко.  

 


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