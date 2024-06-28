В Республике Крым намолотили 500 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и технических культур

Алиме Зарединова напомнила о том, что всего в Республике Крым подлежит к уборке более 760 тысяч гектаров. Сельхозтоваропроизводители Крыма приступили к уборке ранних зерновых культур в начале июня 2024 года.

Наибольшие площади уборки ранних зерновых и зернобобовых в хозяйствах Красногвардейского, Джанкойского, Ленинского и Сакского районов. Вместе с этим идет заготовка кормов для животноводческих хозяйств. В 2024 году перед аграриями полуострова поставлена задача: в оптимальные сроки и без потерь собрать выращенный урожай, — рассказала врио министра.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК