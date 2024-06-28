В Республике Крым намолотили 500 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и технических культур. Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова, выехав с рабочим визитом в Симферопольский район.
В Республике Крым идёт активная фаза уборки зерновых и зернобобовых культур. На крымских полях работает более 1000 комбайнов. Убрано порядка 150 тысяч гектаров, намолочено 500 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и технических культур. С учётом сложившихся погодных условий, валовый сбор не достигнет рекордных показателей 2023 года. Однако, планируемый объём полностью обеспечит Республику Крым продовольственным и фуражным зерном, а также семенным материалом, — цитирует пресс-служба врио министра.
Алиме Зарединова напомнила о том, что всего в Республике Крым подлежит к уборке более 760 тысяч гектаров. Сельхозтоваропроизводители Крыма приступили к уборке ранних зерновых культур в начале июня 2024 года.
Наибольшие площади уборки ранних зерновых и зернобобовых в хозяйствах Красногвардейского, Джанкойского, Ленинского и Сакского районов. Вместе с этим идет заготовка кормов для животноводческих хозяйств. В 2024 году перед аграриями полуострова поставлена задача: в оптимальные сроки и без потерь собрать выращенный урожай, — рассказала врио министра.
источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК
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С тегами: сельское хозяйство РК