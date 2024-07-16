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ские аграрии планируют закрывать 75% поставок семян сахарной свеклы в РФ
фото: pikist.com

Крымские аграрии планируют закрывать 75% поставок семян сахарной свеклы в РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:07 16.07.2024

Аграрные и семеноводческие хозяйства Республики Крым планируют к 2027 году закрывать 75% поставок семян сахарной свеклы для нужд субъектов России, сообщил ТАСС глава Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИСХ Крыма), член-корреспондент РАН Владимир Паштецкий.

Сегодня Крым имеет посевную площадь для семян сахарной свеклы в размере 330 га. До 2027 года посевную площадь планируется увеличить до 1,5 -2 тыс. га. Производство семян будет обеспечено до 75% потребности страны, — рассказал он.

Паштецкий отметил, что задача усилить производство семян поставлена министром сельского хозяйства России. Это необходимо для того, чтобы не зависеть от других стран в плане поставок семян.

источник: ТАСС

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