Крымские аграрии планируют закрывать 75% поставок семян сахарной свеклы в РФ

Сегодня Крым имеет посевную площадь для семян сахарной свеклы в размере 330 га. До 2027 года посевную площадь планируется увеличить до 1,5 -2 тыс. га. Производство семян будет обеспечено до 75% потребности страны, — рассказал он.
Паштецкий отметил, что задача усилить производство семян поставлена министром сельского хозяйства России. Это необходимо для того, чтобы не зависеть от других стран в плане поставок семян.
источник: ТАСС
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С тегами: сельское хозяйство РК