Крымские аграрии планируют закрывать 75% поставок семян сахарной свеклы в РФ

Аграрные и семеноводческие хозяйства Республики Крым планируют к 2027 году закрывать 75% поставок семян сахарной свеклы для нужд субъектов России, сообщил

Сегодня Крым имеет посевную площадь для семян сахарной свеклы в размере 330 га. До 2027 года посевную площадь планируется увеличить до 1,5 -2 тыс. га. Производство семян будет обеспечено до 75% потребности страны, — рассказал он.

Паштецкий отметил, что задача усилить производство семян поставлена министром сельского хозяйства России. Это необходимо для того, чтобы не зависеть от других стран в плане поставок семян.

источник: ТАСС