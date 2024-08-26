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В крымском виноградарстве реализуют инвестиционные проекты
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В крымском виноградарстве реализуют инвестиционные проекты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:18 26.08.2024

О том, что в Крыму идёт активная реализация инвестиционных проектов в отрасли виноградарства, сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова:

Крым обладает необходимым потенциалом для развития виноградарско-винодельческой отрасли. В 2024 году на стимулирование развития отрасли виноградарства и виноделия выделено бюджетных средств порядка 721,5 миллионов рублей. А также в отрасли виноградарства в текущем году реализуются 16 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в основной капитал более 12 миллиардов рублей. В рамках реализации проектов планируется создание 1719 рабочих мест. 

Врио министра также подчеркнула, что виноград – весьма перспективная культура для Крыма.

В текущем году на территории Республики Крым планируется заложить не менее 900 гектаров виноградников. Общая площадь виноградников составляет свыше 20 тысяч гектаров. Валовый сбор винограда в 2023 году составил более 115 тысяч тонн. В текущем году прогнозируется незначительное снижение валового сбора винограда в связи с засухой. Однако благодаря жаркому лету будет хорошее «вызревание» лозы, — отмечает врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

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