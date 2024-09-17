В Крыму пройдет Первая ярмарка Крымских традиций «AGORA Fest — ПРОБУЙ ЧУВСТВУЙ ДЕЛИСЬ»

Истинно крымская традиция – это совмещать любовь к невероятной природе полуострова и глубокое уважение к сельскому труду в том, что мы производим своими руками. Именно эта традиция нашла своё отражение в запланированной ярмарке «AGORA Fest — ПРОБУЙ ЧУВСТВУЙ ДЕЛИСЬ». Тут, среди гор и равнин, жители и гости республики смогут не только достойно проводить позднее крымское лето, но попробовать и приобрести фермерскую продукцию: крафтовые сыры, душистый мёд, натуральную косметику и многое другое. Продегустировать крымские вина, принять участие в мастер-классах по изготовлению предметов народных художественных промыслов, а также насладиться живым выступлением творческих коллективов, — цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК Алиме Зарединову.