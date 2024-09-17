В Крыму пройдет Первая ярмарка Крымских традиций «AGORA Fest — ПРОБУЙ ЧУВСТВУЙ ДЕЛИСЬ»

В Республики Крым пройдёт Первая ярмарка Крымских традиций «AGORA Fest — ПРОБУЙ ЧУВСТВУЙ ДЕЛИСЬ». Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. Мероприятие состоится 28 сентября 2024 года с 10:00 до 18:00 на смотровой площадке «Крокодил» в селе Танковое Бахчисарайского района. Организатором ярмарки выступает ООО «Винный дом «Фотисаль» при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Крым.
Истинно крымская традиция – это совмещать любовь к невероятной природе полуострова и глубокое уважение к сельскому труду в том, что мы производим своими руками. Именно эта традиция нашла своё отражение в запланированной ярмарке «AGORA Fest — ПРОБУЙ ЧУВСТВУЙ ДЕЛИСЬ». Тут, среди гор и равнин, жители и гости республики смогут не только достойно проводить позднее крымское лето, но попробовать и приобрести фермерскую продукцию: крафтовые сыры, душистый мёд, натуральную косметику и многое другое. Продегустировать крымские вина, принять участие в мастер-классах по изготовлению предметов народных художественных промыслов, а также насладиться живым выступлением творческих коллективов, — цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК Алиме Зарединову.
Вход на ярмарку свободный для всех желающих. Парковка автомобилей предусмотрена в месте проведения мероприятия, кроме того, имеется дополнительная парковка на территории фирменного магазина «AGORA WINERY».
источник: пресс-служба министерства сельского хозяйства РК
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С тегами: сельское хозяйство РК