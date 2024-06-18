В Республике Крым реализована 31 государственная программа, освоено почти 258 миллиардов рублей

Президиум Государственного Совета Республики Крым заслушал информацию министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко о реализации и оценке эффективности государственных программ за 2023 год.

Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что несмотря на понесенные потери, связанные с введением «желтого» уровня террористической опасности и отсутствием авиационного сообщения, экономика Крыма активно развивается и двигается вперёд.

Результат действия государственных программ показал свою эффективность по решению ряда задач социально-экономического развития республики, направленных на повышение уровня и качества жизни крымчан, — отметил Константинов.

По словам Дмитрия Шеряко, в минувшем году реализована 31 государственная программа, в рамках которых освоено 257,7 млрд. рублей, что составляет 94,8% от предусмотренных средств. Проведены капитальные ремонты в 94 образовательных организациях, а также создано 3 тыс. 665 новых мест в детских садах, приобретено 233 жилых помещения для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Выполнены работы по капитальному ремонту 187 медицинских объектов, введены в эксплуатацию 67 ФАПов и 15 врачебных амбулаторий. Медучреждения получили 111 автомобилей, закуплено 196 единиц медоборудования. Осуществляются региональные выплаты медицинским работникам наиболее дефицитных специальностей, а это более 5,3 тысяч человек. По программе «Земский доктор» единовременные компенсационные выплаты получили 59 врачей, прибывшие на работу в сельские населенные пункты, и по программе «Земский фельдшер» – 38 средних медицинских работника.

Профильный министр также сообщил о газификации 11,8 тысяч жилых домов и квартир, строительстве 743,3 км внутрипоселковых и 1,7 км межпоселковых газопроводов, реконструкции и строительстве трёх магистральных газопроводов и 13 газораспределительных станций, в результате чего уровень газификации населения на полуострове составил 82,5%.

Кроме того, выполнен капитальный ремонт 529 многоквартирных домов, осуществлена модернизация 132 км сетей водоснабжения, что способствовало обеспечению 70% населения республики качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Благоустроено 404 общественных территории; 73 дворовых территории; установлена 591 площадка для сбора твердых коммунальных отходов, реализовано два проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: Сакского курортного парка и общественной территории прибрежного парка города Щёлкино Ленинского района.

Помимо этого, отремонтировано свыше 660 км автодорог, проведён комплексный ремонт свыше 800 погонных метров покрытия мостовых сооружений. Проводились работы по профилированию грунтовых и гравийных дорог, в результате чего улучшено состояние более 2 тысяч 800 км дорог.

Данный комплекс мероприятий позволил увеличить долю автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, до 44%, – подчеркнул министр экономического развития РК.

Кроме того, в 2023 году осуществлялась реализация 256 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 510,9 млрд. рублей, а в рамках свободной экономической зоны — 1 242 инвестиционных проекта с объемом инвестиций более 194,9 млрд. рублей, в рамках которых планируется создать порядка 76,4 тыс. рабочих мест.

Фото и материалы: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым.