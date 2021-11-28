В Республике Крым стартовала реализация проекта «Электронная ипотека за один день». Об этом сообщила председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК Инна Смаль.
Что касается недвижимости жилого назначения,
После заключения соответствующего договора с банком необходимый пакет документов от обеих сторон сделки будет направляться в Госкомрегистр посредством электронных сервисов банковского учреждения. Требование по отработке таких заявлений за 24 часа уже доведено до сведения специалистов Госкомрегистра. Причем хочу отметить, что в течение ноября, еще до старта данного проекта, около 30% ипотек в электронном виде и так отрабатывались комитетом в течение суток. Будем стремиться довести это значение до 100%, — подытожила Инна Смаль.
Напомним, Госкомрегистр оформил более 2000 договоров на покупку квартир в рамках программы льготного ипотечного кредитования под 7% годовых.
По информации пресс-службы Госкомитета по государственной регистрации и кадастру РК.
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