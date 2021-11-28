В Республике Крым стартовала реализация проекта «Электронная ипотека за один день». Об этом сообщила председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК Инна Смаль.

Что касается недвижимости жилого назначения, то по закону сроки ее оформления по договорам ипотеки и договорам купли-продажи с ипотекой составляют 7 рабочих дней при подаче документов через МФЦ. Если же заявка подается в электронном виде, установленный законом срок регистрации не должен превышать 5 дней. Нежилые объекты в свою очередь оформляются в течение 9 дней. В то же время в рамках взятого курса на цифровизацию государственных услуг Росреестром была запущена программа «Электронная ипотека за один день». Сначала ее апробировали в четырех пилотных регионах, а в 2021 году к ней поэтапно подключаются все субъекты Российской Федерации. Теперь электронная регистрация ипотечных сделок на основании договора с кредитной организацией в течение суток доступна и в Крыму.

После заключения соответствующего договора с банком необходимый пакет документов от обеих сторон сделки будет направляться в Госкомрегистр посредством электронных сервисов банковского учреждения. Требование по отработке таких заявлений за 24 часа уже доведено до сведения специалистов Госкомрегистра. Причем хочу отметить, что в течение ноября, еще до старта данного проекта, около 30% ипотек в электронном виде и так отрабатывались комитетом в течение суток. Будем стремиться довести это значение до 100%, — подытожила Инна Смаль.

Напомним, Госкомрегистр оформил более 2000 договоров на покупку квартир в рамках программы льготного ипотечного кредитования под 7% годовых.

По информации пресс-службы Госкомитета по государственной регистрации и кадастру РК.

