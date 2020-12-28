В Республике Крым выросло количество безналичных операций. В полтора раза

За девять месяцев 2020 года в Республике Крым было совершено более 120 млн безналичных операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт на сумму около 84 млрд рублей. Данные показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 1,5 и 1,4 раза соответственно. Доля безналичных операций составила 80% от общего числа операций, совершенных с использованием платежных карт.

По данным на 1 октября 2020 года на территории Республики Крым эмитировано более 2 млн платежных карт, функционируют около 2 тысяч банкоматов и более 32 тысяч электронных терминалов. Общее количество оборудования по приему банковских карт выросло по сравнению с 1 октября 2019 года на 40%. Для сравнения, прирост платежной инфраструктуры на территории Южного федерального округа составил 24%, в Российской Федерации – 21%.

Внедрение в этом году безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, расширение сети банкоматов и терминалов – все это сделало безналичные расчеты проще для крымчан. Сейчас банки тестируют в регионе выдачу наличных через POS-терминалы в кассах магазинов. Внедрение такой услуги позволит жителям малонаселенных и удаленных населенных пунктов Крыма при безналичной покупке товаров снимать с карты наличные непосредственно в торговой точке, – цитирует пресс-служба управляющего Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирину Яблучанскую.