В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях распространения и течения штамма «омикрон»

В Роспотребнадзоре на основе изучения ситуации в мире, анализа научного и практического опыта, подготовили ответы на основные вопросы об особенностях распространения и течения штамма «омикрон».

Чем отличается штамм «омикрон» от предыдущих штаммов?

У штамма «омикрон» инкубационный период значительно короче, по предварительным данным он составляет от 2 до 5 дней в отличие от предыдущего варианта коронавируса, у которого инкубационный период составлял в среднем 6-8 дней.

Штамм «омикрон» передаётся в 7 раз быстрее, по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта». Человек, заболевший штаммом «омикрон», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.

Привитые и переболевшие защищены от штамма «омикрон»? Или они тоже болеют?

Привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы новым штаммом «омикрон», но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция – с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ.

Где новый штамм «омикрон» распространяется лучше всего?

Штамм «омикрон» распространяется особенно интенсивно среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания.

Кто чаще всего оказывается группе риска?

В зоне риска пожилые, люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты. По сравнению с предыдущими штаммами, «омикроном» стали чаще болеть дети. Это видно по зарубежным статистическим данным.

Можно ли как-то все помыть, почистить, чтобы убрать «омикрон»?

В окружающей среде, на поверхностях «Омикрон» уничтожается привычными дезинфицирующими средствами, как промышленными, так и бытовыми.

Как передается штамм «омикрон»? Он какой-то особенный?

Механизмы передачи штамма «омикрон» такие же, как у предыдущих штаммов. Это воздушно-капельный путь передачи, то есть мельчайшие капельки жидкости, выделяемые из носа и рта больного, которые попадают на слизистые окружающих.

Где проще всего заразиться «омикроном»?

В связи с более высокой заразностью штамма «омикрон» вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, возрастает.

Напоминаем, что очень важно соблюдать простые правила, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих – мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать массового скопления людей.

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