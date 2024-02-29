В России лесов восстанавливается больше, чем вырубается. Путин оценил работу экологов

Это результат всех граждан, которые высаживали деревья, участвовали в экологических акциях.

Начиная с 2021 года в России восстанавливается лесов больше, чем вырубается. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Глава государства поблагодарил за этот результат экологов, лесников, волонтеров, школьников, студентов, всех граждан, которые высаживали деревья, участвовали в экологических акциях, а также бизнес за поддержку таких проектов.

Мы обязательно продолжим восстановление лесов, парков, садов, в том числе вокруг агломераций и промышленных центров, — отметил Путин.

В Крыму в 2023 году было высажено более 950 тысяч сеянцев и саженцев на территории лесного фонда и муниципальных образований. По данным министерства экологии и природных ресурсов РК, план по высадке лесных культур выполнен на площади 295 га.

Свой вклад в озеленение полуострова внесли более 2500 человек.

Среди высаживаемых пород деревьев и кустарников: сосна крымская, клён ясенелистный, ясень обыкновенный, дуб черешчатый, лох узколистный, гледичия трёхколючковая, можжевельник казацкий, – сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.