В России проходит Неделя отказа от зависимостей

С целью повышения информированности граждан о важности отказа от вредных привычек, таких как употребление алкоголя и никотинсодержащей продукции, с 25 по 31 марта проходит Всероссийская неделя отказа от зависимостей.

Данная информационная кампания выстраивает фокус внимания не только на вопросах химических зависимостей, но и на теме здорового образа жизни в целом. В повседневной жизни люди, имеющие вредные привычки, редко задумываются о том, что нужно изменить свою жизнь. Поэтому важно повышать осведомленность населения об отказе от употребления алкоголя и табакокурения, — прокомментировал важность информкампании главный врач Крымского республиканского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик.

Специалист рассказал, что в преодолении, например, алкогольной зависимости очень важны несколько факторов.

Первое, что должно произойти, это осознание зависимости. В большинстве случаев зависимое поведение связано с отсутствием критики к нему, человек не признает свою проблему. После осознания ситуации возникает выбор – оставаться в таком же состоянии или менять образ жизни. Далее необходима вторая составляющая – это мотивация. Если человек еще не испытывает серьезных проблем, связанных с зависимостью, и потребление алкоголя доставляет ему субъективно позитивные переживания, то чтобы начать менять свой образ жизни необходим конкретный мотив. Как правило, человек бросает пить, когда наступают необратимые последствия для организма. Найти мотив, чтобы изменить свой паттерн поведения до наступления последствий, достаточно сложно, но это основное, что должен сделать человек для преодоления зависимости, — отметил Евгений Менчик.

Бывают случаи, когда людям удается справиться с зависимостью самостоятельно. Достичь этого самому, возможно, изменив привычную активность – начать ходить в спортивный зал, проводить выходные с семьей в парке, ходить в походы на природу, посещать культурные мероприятия.

В большинстве случаев очень тяжело найти силы и правильный путь в преодолении зависимости. Поэтому чаще всего необходима помощь специалистов. Это не обязательно обращение к наркологу — возможна работа с психологом или психотерапевтом. Если человек верующий, то проблема может быть преодолена через веру и помощь священнослужителей. Однако, это тоже узкая тропа, поэтому эффективнее всего обращаться за медицинской помощью – технологии преодоления зависимостей давно известны и специалисты успешно ими оперируют, — рассказал Евгений Менчик.

Также специалист рассказал о потреблении никотинсодержащей продукции (вейпы, электронные сигареты и др.) и мифах, связанных с их безвредностью.

Мнение, что курить заменители табака не так опасно, как обычные сигареты, — это огромное заблуждение. Данный миф подталкивает молодых людей на использование различных девайсов – электронных средств доставки никотина. Все эти жидкости являются никотинсодержащими и, кроме последствий высокотоксичного никотина на организм, добавляется негативное воздействие паров глицерина на легочную систему, — отметил главный врач Крымского республиканского научно-практического центра наркологии.