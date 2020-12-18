В селах Симферопольского района массово высаживают лаванду

В селах Симферопольского района до конца года высадят около 3000 саженцев лаванды.

Республиканский проект «Лавандовый пояс» реализуется в 6 сельских поселениях района: Гвардейское, Перово, Первомайское, Широкое, Николаевка и Укромное. Сегодня в поселке Гвардейское на территории нового стадиона представители местной администрации и ученики старших классов уже высадили 1000 молодых растений, — рассказал заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Он напомнил, что социальный проект реализуется благодаря совместной работе минсельхоза Крыма и Научно-Производственной Эфиромасличной Ассоциации Крыма.

«Лавандовый пояс» стал довольно масштабным проектом. Его уже реализовали в пяти районах республики: Джанкойском, Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Симферопольском. Высажено почти 40 тысяч саженцев лаванды, — отметил крымский вице-премьер.

Андрей Рюмшин уверен, что в дальнейшем такая социальная акция поможет развитию инфраструктуры сельских поселений благодаря привлекательным парковым зонам.

Фото и материалы: пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.