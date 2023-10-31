В селе Богатое Белогорского района открыли новое здание врачебной амбулатории

Стоимость объекта – 33,1 млн. рублей.

В селе Богатое Белогорского района Крыма состоялось торжественное открытие нового (модульного) здания врачебной амбулатории.

Строительство реализовано в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Стоимость возведения объекта – 33,1 млн. рублей.

В новой амбулатории оборудованы регистратура, кабинеты приёма пациентов, процедурный, прививочной, кабинеты стоматолога и физиотерапии, смотровой кабинет с гинекологическим креслом, дневной стационар и так далее. В помещениях установлена новая мебель и современное оборудование – стоматологическая установка, электрокардиограф, дефибриллятор, ингалятор, колькоскоп, светоскоп, кислородный концентратор, ростомеры, медицинские весы, стерилизаторы, фармацевтические холодильники, — сообщили в республиканском минздраве.

К врачебной амбулатории села Богатое Белогорского района на медицинское обслуживание прикреплены 2 635 человек, включая 603 детей. Медучреждение укомплектовано квалифицированными кадрами – здесь трудятся два врача общей врачебной практики (семейных врача), а также средний и младший медицинский персонал.

Кроме того, по графику регулярно будут приезжать и вести приём местного населения врачи узких специализаций.

Фото: пресс-служба минздрава РК.