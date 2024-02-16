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В селе Мирном Симферопольского района планируется обновить врачебную амбулаторию

В селе Мирном Симферопольского района планируется обновить врачебную амбулаторию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:49 16.02.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов дал поручение министерству здравоохранения РК найти варианты для обновления врачебной амбулатории, расположенной в селе Мирном Симферопольского района. Сейчас здание амбулатории находится в плачевном состоянии, поступают справедливые жалобы от местного населения.

Целесообразнее всего будет построить новое модульное здание, потому что район постоянно развивается и увеличивается численность населения. Нужно найти подходящий участок. В качестве временной меры медицинский персонал амбулатории будет размещен в более комфортном для граждан здании, – сказал Глава Республики.

Он также напомнил о важности решения вопроса, связанного с дефицитом медицинских кадров в учреждениях здравоохранения республики.

Нужно четко понимать, сколько людей готово приехать жить и работать в Крыму. Министр здравоохранения РК и главврачи должны лично обзванивать потенциальные кадры, объяснять, какие меры поддержки им будут оказаны, помочь с оформлением документов и так далее, – акцентировал Аксёнов.

В свою очередь, Константин Скорупский отчитался об отработке обращения в адрес Правительства Республики Крым от коллектива ГБУЗ РК «Ленинская центральная районная больница». Сотрудники выражали несогласие с распределением материальных выплат. Так, была установлена недоработка со стороны администрации больницы и проведен расчет с медработниками. Принято решение об освобождении руководителя учреждения с должности.

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медицина и здравоохранение в Крыму
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