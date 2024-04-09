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В селе Мирном Симферопольского района установят модульную врачебную амбулаторию  
Фото: минздрав РК

В селе Мирном Симферопольского района установят модульную врачебную амбулаторию  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:46 09.04.2024

Контракт на строительство объекта необходимо заключить в мае текущего года.

В селе Мирном Симферопольского района будет возведено новое здание для врачебной амбулатории. Об этом заявил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, средства объемом 125 млн. рублей будут выделены из республиканского бюджета.

Контракт на строительные работы должен быть заключен уже в мае. В целом на возведение объекта потребуется около девяти месяцев, и еще три – на получение лицензии для осуществления медицинской деятельности учреждением в соответствии с законодательством, – сказал Глава Крыма.

Глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк добавил, что место под строительство амбулатории уже определено. Здание возведут на отдельностоящем участке по улице Белова. Рядом с новой амбулаторией для удобства жителей планируется обустроить автомобильную стоянку и разместить остановочный павильон.

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Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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С тегами: медицина и здравоохранение в Крыму

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медицина и здравоохранение в Крыму
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