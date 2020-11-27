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В селе Митрофановка высадят 5 тысяч саженцев лаванды

В селе Митрофановка высадят 5 тысяч саженцев лаванды

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 20:27 27.11.2020

В Крыму продолжается реализация проекта «Лавандовый пояс». В селе Митрофановка — на территории будущего парка — местные жители и школьники высадку лаванды уже начали.

5 тысяч саженцев разместят на площади 0,33 гектара. Здесь уже высажены березы и начаты работы по благоустройству территории детской игровой площадки, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам заместителя Председателя Правительства РК Андрея Рюмшина, саженцы предоставила Научно-производственная эфиромасличная ассоциация Крыма. Цель проекта — возродить лавандовые поля на территории республики.

В селе Митрофановка высадят 5 тысяч саженцев лаванды В селе Митрофановка высадят 5 тысяч саженцев лаванды

Напомним, в 2020 году впервые аграрии получили господдержку на развитие эфиромасличной отрасли в размере 25 млн рублей. Республиканский социальный проект «Лавандовый пояс» начал реализовываться в этом году. На прошлой неделе в селе Яркое на территории благоустраиваемого парка по программе Минсельхоза Крыма «Комплексное развитие сельских территорий» высадили 17 тысяч саженцев лаванды.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В селе Митрофановка высадят 5 тысяч саженцев лаванды

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