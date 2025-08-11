Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В селе Осипенко прошёл День здоровья — с чем на приём к врачам шли севастопольцы
Новости Республики
В селе Осипенко прошёл День здоровья - с чем на приём к врачам шли севастопольцы
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В селе Осипенко прошёл День здоровья — с чем на приём к врачам шли севастопольцы

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:57 11.08.2025

В селе Осипенко в рамках Дня здоровья жители смогли получить консультацию не только терапевта, но и узких специалистов. Врач-терапевт провел первичный осмотр пациентов и назначил необходимые исследования, кардиолог проконсультировал пациентов по заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринолог по вопросам нарушений работы щитовидной железы, сахарного диабета и другим проблемам гормонального характера.

Помимо консультаций, севастопольцам были доступны обследования в мобильном комплексе «Лучевая диагностика».

Также организовали работу в поликлинике № 3. Жители смогли пройти обследование в рамках программы диспансеризации. Пациенты от 18 до 49 лет прошли профилактический осмотр и дополнительные обследования, включающие: общий анализ крови с определением уровня глюкозы, холестерина и показателей общего состояния организма, флюорографическое исследование органов дыхания для своевременного обнаружения туберкулеза и патологий дыхательной системы.

Узнайте больше:  Севастополец попался на государственной измене. Суд вынес приговор

Напомним, Дни здоровья проходят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x