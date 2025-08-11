В селе Осипенко прошёл День здоровья — с чем на приём к врачам шли севастопольцы

В селе Осипенко в рамках Дня здоровья жители смогли получить консультацию не только терапевта, но и узких специалистов. Врач-терапевт провел первичный осмотр пациентов и назначил необходимые исследования, кардиолог проконсультировал пациентов по заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринолог по вопросам нарушений работы щитовидной железы, сахарного диабета и другим проблемам гормонального характера.

Помимо консультаций, севастопольцам были доступны обследования в мобильном комплексе «Лучевая диагностика».

Также организовали работу в поликлинике № 3. Жители смогли пройти обследование в рамках программы диспансеризации. Пациенты от 18 до 49 лет прошли профилактический осмотр и дополнительные обследования, включающие: общий анализ крови с определением уровня глюкозы, холестерина и показателей общего состояния организма, флюорографическое исследование органов дыхания для своевременного обнаружения туберкулеза и патологий дыхательной системы.

Напомним, Дни здоровья проходят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя