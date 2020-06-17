В Сети появилось видео утренней аварии 16 июня в Севастополе (с «перевертышем»)

Об этом ДТП мы сообщали накануне. Утром на ул. Гоголя в Севастополя перевернулся «Опель». Как? – спрашивали читатели. А вот так – отвечает видео с камеры наблюдения, обнародованное Павлом Новиковым в группе ВК Автопартнер Крым .

Иллюстрация на тему «отвлекся от дороги» (говоря проще, «завтыкал»). Удар почти по касательной о припаркованное авто – и огромной скорости не надо – иномарка перевернулась. К счастью, водитель отделался легкими травмами.

А еще это видео – иллюстрация «среза» нашей жизни: кто-то сразу побежал помогать, кто-то равнодушно объезжал «чужую проблему». Будьте аккуратны на дорогах!