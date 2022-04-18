В Сети появились фотографии тонущего военного корабля. «Москва»? В Кремле не подтвердили подлинность фото

Но и не опровергли.

В Сети появились фото (достоверность не подтверждена) погибшего ракетного крейсера «Москва», сделанные якобы 13 апреля во время пожара на корабле.

Кадры, предположительно, сделаны с борта турецкого судна. На фото видно, что крейсер кренится на левый борт, спасательных плотиков нет. Экипаж успел эвакуироваться.

Вопросов несколько:

Если фото с борта турецкого корабля, что он там делал, принимал участие в спасательной операции или?

А если фото сделано с борта, предположим, нашего корабля – участника спасательной операции, то кто такой «умный», что «слил» информацию?

Почему фото обнародовано только сейчас? И вообще, каков первоисточник?

С другой стороны, полностью подтверждена информация Минобороны РФ: фото сделано в светлое время суток, корабль (даже с таким креном) буксируют. В любом случае, повторим, подлинность фото не подтверждена. Не внес ясности и официальный представитель Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог оценить достоверность появившихся в сети фотографий, на которых якобы запечатлен пожар на крейсере «Москва».

Мы, действительно, видели кадры, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем, — цитирует Пескова ТАСС .

Минобороны пока комментировало ситуацию с публикацией снимков. Отметим, что точки зрения пользователей социальных сетей относительно достоверности растиражированных материалов разделись. В частности, ряд россиян усомнился относительно возможности турецкого корабля приблизится к крейсеру достаточно близко.

Ремарка от портала Avia.pro :

Однозначно идентифицировать тип корабля не представляется возможным, так как ракурс снимка не даёт возможности увидеть носовую часть военного корабля, хотя речь однозначно идёт о крейсере. Об этом свидетельствуют, в том числе, и размеры боевого корабля, его вооружение и прочие особенности.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 14 апреля из-за повреждений корпуса, полученных при пожаре от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения. Экипаж крейсера доставлен в Севастополь. С экипажем «Москвы» уже встретился Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Нам не удалось установить первоисточник фотографий, но одним из первых их выложил Telegram-канал «Оперативные сводки».