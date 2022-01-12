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В Севастополь прибыл новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов»

В Севастополь прибыл новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 22:01 12.01.2022

В главную базу Черноморского флота  – Севастополь прибыл новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов».

В Севастополь прибыл новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов»

Экипаж завершил межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот, в ходе которого корабль прошел более 5 тыс. морских миль, дважды преодолев 7-балльный шторм, один раз 6-балльный и трижды 5-балльный, что стало внеплановым испытанием мореходных качеств корабля и профессионализма экипажа.

В церемонии встречи нового корабля в Севастополе приняли участие: командир Крымской военно-морской базы контр-адмирал Феликс Меньков, ветераны соединения охраны водного района ЧФ, представители общественных организаций и духовенства. Экипаж встретили с военным оркестром, хлебом-солью и традиционным жареным поросенком, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В Севастополь прибыл новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов»

Корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» был построен на Средне-Невском судостроительном заводе. Для изготовления корпуса корабля использовался композитный материал. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина – 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.

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В Севастополь прибыл новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов»

Фото: пресс-служба ЮВО.

 

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