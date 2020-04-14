В Севастополь прибыли новые аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ)

Прибывшие накануне в Севастополь аппараты ИВЛ уже устанавливаются и проходят пусконаладочные работы. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

В инфекционной больнице развернуты 225 коек, в том числе 50 детских. На сегодняшний день кислородом оснащены 44 койки. Установлено 39 аппаратов ИВЛ. Два новых аппарата поступили в Севастополь, сейчас они устанавливаются. На сегодняшний день в палаты четвертого корпуса проведены еще 44 точки кислорода. К среде будет обеспечена их полная готовность. До конца месяца мы планируем оснастить кислородом все 225 коек инфекционной больницы. Кроме того, в больнице №9 подготовлены 42 койки и 7 аппаратов ИВЛ, – рассказал Кулагин.

Вице-губернатор напомнил, что с начала года под медицинским наблюдением в Севастополе находилось 5 323 человека, по завершению карантинного периода снято с наблюдения 4 775. Под наблюдением остается 548 человек.

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