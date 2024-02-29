В Севастополе бесплатным приложением «Госуслуги.Дом» пользуется свыше восьми тысяч человек

В России работает бесплатное приложение «Госуслуги.Дом», созданное для решения всех вопросов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства в одном окне.

В конце прошлого года приложение Госуслуги.Дом стало помощником 2 млн. людей в решении вопросов ЖКХ. Сегодня мы видим, что и в этом году оно не сбавляет темпы. У пользователей набирают популярность коллективные механики: уже более 190 тысяч человек присоединились к домовым чатам. В ближайшее время мы планируем добавить возможность подавать коллективную заявку от жителей, – отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Объединить соседей поможет и День собственника – событие, которое пройдёт в апреле. В этот день собственникам квартир будет предложено проголосовать на ежегодных онлайн-собраниях собственников помещений, массово проходящих по всей стране. Оперативно обсудить вопросы собственники квартир МКД могут в домовых чатах, доступных в приложении Госуслуги.Дом. Домовые чаты реализованы на платформе VK Мессенджера. Также можно будет проголосовать и в другие дни, пока такое собрание будет проходить в конкретном доме.

Самыми популярными разделами у пользователей являются передача показаний и оплата счетов. На сегодняшний день количество переданных показаний счётчиков превысило 1,5 млн, пользователи совершили 1,1 млн. платежей, жители многоквартирных домов уже подали более 900 тысяч заявок в управляющие организации.

Госуслуги.Дом – это простое, функциональное и очень полезное приложение для жителей нашего города, в одном окне можно решить большое количество вопросов в сфере ЖКХ. На сегодняшний день уже более 8 тысяч севастопольцев пользуются данным сервисом, призываю горожан присоединяться, – расссказал и. о. начальника главного управления государственного жилищного надзора Севастополя Илья Полтавский.

Приложение позволяет собственникам изучать отчёты по доходам и расходам управляющих организаций за прошлые годы, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в управляющую организацию.

Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». Данные о недвижимости, приборах учёта и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует данные.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ и доступно для скачивания в RuStore, AppStore, GooglePlay и AppGallery.

Напомним, ответы на часто задаваемые вопросы по приложению размещены по ссылке.