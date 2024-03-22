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В связи с терактом в Подмосковье отменены все массовые мероприятия в Севастополе
Фото: Telegram

В связи с терактом в Подмосковье отменены все массовые мероприятия в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 23:33 22.03.2024

В связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» принял решение об отмене в Севастополе в предстоящие выходные всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий, — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Также по поручению главы города, в знак солидарности отключена подсветка здания правительства Севастополя и всех административных зданий.

Узнайте больше:  Михаил Развожаев: в Севастополе созданы все условия для прозрачного голосования

Севастополь скорбит.

Последние данные из Подмосковья: 40 человек погибли и свыше 100 пострадали. По статье «Теракт» возбуждено уголовное дело. Есть первые задержанные (но, скажем сразу, это не «стрелки»).

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