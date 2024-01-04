На Международной выставке-форуме «Россия» совсем скоро – День Севастополя

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 8 января состоится День Города-Героя Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он же пригласил всех гостей выставки посетить севастопольский стенд.

Каждый сможет найти для себя что-то интересное: широкая образовательная, гастрономическая и деловая программы, — отметил Развожаев.

С программой Дня Севастополя можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Наши творческие коллективы подготовили грандиозную премьеру: концерт «Севастополь — Город Героев». Приходите! Для того чтобы посетить концерт, нужно зарегистрироваться по ссылке. Севастопольцы славятся своей сплоченностью, любовью к родному городу — приглашаю всех посмотреть трансляцию, почувствовать дух Города-Героя на канале СТВ в 18:00, — подытожил Развожаев.