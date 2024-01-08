Губернатор Севастополя представил главные достижения города на выставке-форуме «Россия»

8 января стало Днём Севастополя на международной выставке-форуме «Россия», которая сейчас проходит на ВДНХ в Москве. Обширная культурная, образовательная и деловая программа началась с церемонии подъёма флага Севастополя на городском стенде и исполнении гимна Города-Героя.

В мероприятии приняли участие: губернатор Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Владимир Немцев, сенатор Екатерина Алтабаева, депутаты Государственной думы Татьяна Лобач и Дмитрий Белик, руководитель Исполкома регионального штаба движения «Народный фронт» Лариса Мельник, заместители губернатора, депутаты Заксобрания. Почетными гостями стали художественный руководитель театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков и основатель и лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, 75 севастопольских школьников — те, кто получил возможность приехать на выставку «Россия» за достижения в учёбе, спорте и общественной жизни.

Михаил Развожаев представил гостям выставки ключевые достижения, которыми сегодня гордится регион.

10 лет назад Севастополь вернулся в родную гавань. Благодаря Президенту и Правительству России наш город получает большую поддержку и продолжает развиваться. По поручению Президента реализуется грандиозный архитектурный и инфраструктурный проект, аналогов которому нет в России — культурный кластер на мысе Хрустальном, в который входят Академия хореографии под руководством Сергея Полунина, Театр оперы и балета, музейный комплекс. Также по инициативе президента строится уникальный историко-археологический парк «Херсонес Таврический», вблизи древнего Херсонеса. Сейчас идет строительство музеев Античности и Византии, Христианства, Крыма, международного археологического комплекса, туристического и паломнического центров, кварталов с реконструкцией древнего облика Херсонеса. В рекордные сроки, за 363 дня, была построена детская школа искусств, в которой уже обучается почти 1000 талантливых ребят, и филиал «Артека» — детский центр «Корсунь», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Он отметил, что с момента воссоединения с Россией в Севастополе построено более 120 объектов: в их числе — детские сады, школы, спортивные комплексы. Напомним, в конце декабря в Севастополе открылись дворец водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой и фиджитал-центр.

Также, подчеркнул глава города, в городе реализуются инвестиционные проекты, среди которых — технопарк «ИТ-Крым», который называют русской «Кремниевой долиной», яхтенная марина в Балаклаве, научно-образовательный центр мирового уровня «МореАгроБиоТех» и проект «Терруар Севастополь», объединивший более 40 виноделов региона.

Михаил Развожаев также провёл экскурсию по стенду Севастополя для гостей выставки.

В течение дня севастопольцы проведут множество мастер-классов, лекций, представлений для гостей выставки-форума «Россия». В рамках деловой программы состоится круглый стол, посвящённый виноделию и винному туризму, сессия «Внешнеэкономическая деятельность с использованием цифровых активов» и панельная дискуссия «Женское предпринимательство: тенденции, проблемы и перспективы». Творческие коллективы дадут концерты «Рождённые под Андреевским флагом» и «Севастополь — город Героев». Ярким событием Дня Севастополя станет «Флотская свадьба».

Справка:

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Для гостей выставки организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Севастополь представляет свои достижения 8 января. Выставка на ВДНХ продлится до 12 апреля.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя