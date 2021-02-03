В Севастополе бизнесмена обвиняют в совершении мошенничества при продаже недвижимости

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора группы компаний «Любимый берег». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размере).

По версии следствия, злоумышленник совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с января 2015 года по декабрь 2017 года заключал с гражданами договоры предварительной купли-продажи долей жилых домов по ул. Университетская, Мельникова, Челнокова и Ручьевой в Севастополе. При этом завершать строительство и передавать покупателям жилье он не собирался, умалчивая о невозможности введения в эксплуатацию этих домов. Таким образом участники организованной группы завладели денежными средствами 9 потерпевших на общую сумму свыше 10,4 млн рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Расследование по уголовному делу проводилось следственным управлением УМВД России по г. Севастополю. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

Следует отметить, что ранее мужчина уже признан судом виновным в совершении аналогичных преступлений и по приговору суда отбывает наказание в виде лишения свободы, — пояснили в прокуратуре.

фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя