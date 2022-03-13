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Фото: terimakasih0, pixabay.com

В Севастополе будет работать новый оператор мобильной связи

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:09 13.03.2022

О том, что новый оператор мобильной связи начнет работу в Севастополе,  сообщила директор департамента цифрового развития Александра Осипова.

На рынок мобильной связи в 2022 году выходит оператор «Миранда-медиа» с собственным амбициозным инвестиционным проектом, которым предусмотрен запуск порядка трехсот базовых станций, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

По словам Александры Осиповой, в 2022 году также планируется модернизация имеющейся инфраструктуры и строительство новой. Так, в сельской зоне появятся 22 антенно-мачтовых сооружения, а в городе — 30 опор двойного назначения, на которых любой из операторов мобильной связи сможет разместить свое оборудование.

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Напомним, крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму и Севастополе, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». Кроме того, местные жители пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.


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