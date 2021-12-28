В Севастополе будут судить двух бывших сотрудников ГИБДД — за взятки

Прокурор Нахимовского района г. Севастополя утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников ГИБДД УМВД по г. Севастополю. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе), п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, один из обвиняемых в октябре-ноябре 2019 года путем обмана похитил у жителя Севастополя 85 тыс. рублей. Деньги он получил под предлогом посредничества в передаче взятки должностным лицам ГИБДД за сохранение права управления транспортным средством, несмотря на привлечение к административной ответственности в связи с отказом от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. При этом выполнять взятые на себя обязательства по передаче взятки не намеревался. В апреле-августе 2020 года второй обвиняемый – его коллега – получил от другого местного жителя 70 тыс. рублей для передачи в качестве взятки должностным лицам МРЭО ГИБДД за выдачу водительского удостоверения без фактической проверки знаний Правил дорожного движения и навыков управления транспортным средством. Часть денег в размере 25 тыс. рублей злоумышленник отдал первому обвиняемому для дальнейшей передачи в качестве взятки, однако тот оставил их у себя и распорядился по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В августе-декабре 2020 года второй обвиняемый получил 120 тыс. рублей для передачи взятки должностным лицам ГИБДД и директору автошколы за оформление водительского удостоверения без проверок знаний и навыков еще у одного гражданина. Он отдал их первому обвиняемому для дальнейшей передачи взятки, но тот передал сотрудникам автошколы 22 тыс. рублей, а остальные деньги похитил.

Преступная деятельность злоумышленников была пресечена оперативными сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по г. Севастополю.

Следствие по делу проводилось следственным отделом по Нахимовскому району г. Севастополя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

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