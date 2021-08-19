В Севастополе будут судить местную жительницу. Убила гостя

В Севастополе прокуратура Балаклавского района направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, совершившей убийство. 39-летняя женщина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, женщина в вечернее время в июне 2021 года распивала спиртные напитки с сожителем своей знакомой у себя дома в Инкермане. Впоследствии возник конфликт, в ходе которого она нанесла гостю удар кухонным ножом в область живота. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, — сообщили в прокуратуре Севастополя.

До суда убийца заключена под стражу. Следствие завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.