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В Севастополе будут судить местную жительницу. Убила гостя
Иллюстрация: АиФ

В Севастополе будут судить местную жительницу. Убила гостя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:07 19.08.2021

В Севастополе прокуратура Балаклавского района направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, совершившей убийство. 39-летняя женщина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, женщина в вечернее время в июне 2021 года распивала спиртные напитки с сожителем своей знакомой у себя дома в Инкермане. Впоследствии возник конфликт, в ходе которого она нанесла гостю удар кухонным ножом в область живота. В результате полученных телесных повреждений  мужчина скончался на месте происшествия, — сообщили в прокуратуре Севастополя.

До суда убийца заключена под стражу. Следствие завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

В Севастополе будут судить местную жительницу. Убила гостя

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