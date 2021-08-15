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В Севастополе будут судить водителя, сбившего пешехода на «зебре»

В Севастополе будут судить водителя, сбившего пешехода на «зебре»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:39 15.08.2021

В Севастополе городская прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП, в котором пострадал пешеход. Мужчина, 197 г.р. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

27 октября 2020 года в светлое время суток мужчина, управляя автомобилем «Мерседес Вито», произвел наезд на пешехода, 1975 года рождения, который переходил проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу напротив дома № 15 по улице Хрусталева. В результате ДТП причинен тяжкий вред здоровью пешехода, — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

В Севастополе будут судить водителя, сбившего пешехода на «зебре»

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