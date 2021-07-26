В Севастополе будут судить женщину, продававшую фальсифицированный алкоголь

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении женщины, продававшей фальсифицированную алкогольную продукцию.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы 1994 года рождения. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). По версии следствия, в апреле-июне текущего года женщина незаконно реализовывала спиртосодержащую жидкость на разлив под видом алкогольной продукции в кафе на пл. Захарова в г. Севастополе. Указанная жидкость не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Согласно заключению физико-химической судебной экспертизы она имеет в своем составе этиловый эфир, ацетальдегид, ацетон, этилацетат, метанол, 2-пропанол, 1-пропанол, этилбутират, н-бутанол, изоамиловый спирт, этиллактат, фенитэтанол, кротональдегид, бензальдегид, бензиловый спирт, что исключает ее использование в пищевых целях. Согласно заключению медицинской судебной экспертизы жидкость представляет опасность для жизни и здоровья человека. Преступные действия злоумышленницы выявлены и пресечены работниками правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий, — сообщили в пресс-службе ведомства.