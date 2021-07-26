penoplex
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Севастополе будут судить женщину, продававшую фальсифицированный алкоголь

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Евпатории осудили бывшего «земельного» чиновника – нанес ущерб в размере 18 млн рублей
Иллюстрация: ВК

В Севастополе будут судить женщину, продававшую фальсифицированный алкоголь

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:29 26.07.2021

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении женщины, продававшей фальсифицированную алкогольную продукцию.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы 1994 года рождения. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). По версии следствия, в апреле-июне текущего года женщина незаконно реализовывала спиртосодержащую жидкость на разлив под видом алкогольной продукции в кафе на пл. Захарова в г. Севастополе. Указанная жидкость не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Согласно заключению физико-химической судебной экспертизы она имеет в своем составе этиловый эфир, ацетальдегид, ацетон, этилацетат, метанол, 2-пропанол, 1-пропанол, этилбутират, н-бутанол, изоамиловый спирт, этиллактат, фенитэтанол, кротональдегид, бензальдегид, бензиловый спирт, что исключает ее использование в пищевых целях. Согласно заключению медицинской судебной экспертизы жидкость представляет опасность для жизни и здоровья человека. Преступные действия злоумышленницы выявлены и пресечены работниками правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом по Нахимовскому району г. Севастополя ГСУ СК РФ по РК и г. Севастополю. Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу. Пресс-служба прокуратуры города Севастополя

В Севастополе будут судить женщину, продававшую фальсифицированный алкоголь

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.