В Севастополе дали старт купальному сезону

Купальному сезону в Севастополе старт дали 7 июня.

С начала текущего года началась подготовка пляжей к купальному сезону. В системном порядке проводился штаб по подготовке объектов при участии операторов пляжей, ответственных за заключение договоров лиц, контролирующих органов. Все операторы обязаны к началу купального сезона привести пляжную инфраструктуру в надлежащее состояние. Одно из основных требований – это обеспечение безопасности нахождения жителей и гостей города на воде. Внимание уделяется наличию спасательного инвентаря и обученных спасателей, медкабинета и обученного персонала для оказания первичной медицинской помощи, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

По словам чиновника, на пляжах должны быть созданы условия для досуга детей и взрослых. Кроме того, особое внимание уделяется доступности для маломобильных групп населения: чтобы человек с ограниченными возможностями мог спуститься в море, воспользоваться душевыми, сантехническим оборудованием.

Директор департамента городского хозяйства лично проверил выполнение этих требований на пяти пляжах города — Солдатский, Омега, Песочный, Солнечный, Мраморный.

Больше всего замечаний в ходе проверки получил пляж Омега. Замечания касались как развития пляжной инфраструктуры, так и деятельности хозяйствующих субъектов: вопросы вызвали архетип НТО, рекламные конструкции, доступность для маломобильных граждан. Он оценил готовность данного пляжа на три балла из десяти и поручил оператору незамедлительно приступить к исправлению ситуации. Ранее инспекторы уже выдавали предписание на устранение выявленных нарушений, срок его исполнения истекает завтра.

На пляже Мраморный руководитель профильного департамента отметил положительные изменения по сравнению с состоянием объекта в прошлом году.

До моего объезда пляжей инспекторы уже начали работу. На сегодняшний день пяти пляжным территориям будут выданы замечания. Напомню, что в рамках утвержденного Правительством Севастополя регламента о благоустройстве пляжей в случае хотя бы одного замечания к оператору пляжа договор с ним может быть расторгнут. По итогам контрольных мероприятий мы сделаем соответствующие выводы в виде претензий операторам, после чего будет или устранение всех замечаний, или расторжение договорных обязательств. Такая работа будет проводиться в еженедельном режиме, после чего будут приниматься соответствующие решения, — отмечает Евгений Горлов.

Напомним, в Севастополе всего 30 городских пляжей. Договоры на содержание восьми пляжей заключены с «Управлением по эксплуатации объектов городского хозяйства» — это Солдатский, Ушакова балка, Мыс Хрустальный, Нахимовец, Песочный, Омега, Аквамарин, Парк Победы. Еще девять пляжей находятся в ведении Андреевского, Качинского и Балаклавского муниципальных округов – это пляжи Андреевка, Орловка-1, Золотой, Наш Парус, Вязовая роща, Звездный берег, Серебряный, Мраморный, Городской. Семь объектов закреплены за учреждением «Парки и скверы»: Солнечный, Учкуевка, Яшмовый, Любимовка-1, Любимовка-2, Васили, Альбатрос. На основании иных правоустанавливающих документов организованы еще шесть пляжей — пансионат «Изумруд», ДОЛ «Алькадар», пансионат «Радость», ГБОУ ДО ДОЦ «Ласпи», СОЛ «Горизонт», Песочная бухта.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя