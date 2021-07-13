В Севастополе депутаты Заксобрания приняли закон о тишине и покое граждан

Шуметь в Городе-Герое нельзя не только по ночам.

Депутаты Заксобрания Севастополя приняли во втором чтении закон о тишине и покое граждан. Он, в частности, устанавливает действия, которые признаются нарушением тишины, время, когда нельзя их выполнять, защищаемые объекты и территории.

Так, запретными действиями являются:

использование устройств звукоусиления (телевизоров, магнитофонов, радиоприемников и иных подобных устройств), в том числе на транспортных средствах, на объектах торговли, общественного питания, организации досуга;

игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, декламация и иные подобные действия, сопровождающиеся шумом;

производство земляных, ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ с применением механических или технических средств, производящих шум;

несвоевременное отключение звуковой охранной и аварийной сигнализации (в том числе установленной на транспортном средстве) в случае её неоднократного срабатывания;

использование пиротехнических средств.

Шуметь в целом нельзя в период с 22.00 до 7.00 и с 13.00 до 15.00 в рабочие дни. А также в период с 23.00 до 9.00 и с 13.00 до 15.00 – в выходные дни.

Нарушать шумовой режим запрещено в учебных заведениях и библиотеках, гостиницах и на жилых территориях, в том числе многоквартирных домов, в общественных местах (в парках, на пляжах и прочее), отдельно выделены Матросский и Приморский бульвары.

Важные уточнения.

Исключения составляют религиозные обряды, взрывы пиротехники в новогоднюю ночь, городские мероприятия, действия правоохранителей и проявления обычной жизнедеятельности – плач ребенка (!), звуки шагов (!!) и прочее.

Ограничения на строительные и погрузочно-разгрузочные работы на территориях гостиниц и многоквартирных домов распространяются с 22.00 до 7.00 и с 13.00 до 15.00 в рабочие дни, а также с 19.00 до 10.00 и с 13.00 до 15.00 в выходные.

Я продолжаю отстаивать идею авторов законопроекта о возможности жителям Севастополя выходной день (весь) провести в тишине, – заявила депутат Елена Глотова.

Однако ее не поддержали коллеги, посчитавшие, что люди должны иметь возможность делать ремонт по выходным в квартирах — в отведенные для этого часы.

Уличные музыканты тоже «попали».

Шуметь нельзя на Приморском и Матросском бульваре ежедневно с 8.00 до 23.00 с помощью использования устройств звукоусиления и игры на музыкальных инструментах.

Если будут проходить мероприятия, которые входят в общий план мероприятий и проводятся под эгидой органов исполнительной власти, необходимо полное понимание — где это проводится, что проводится, какой репертуар — соответственно, в этом случае необходимо внести в план организационных мероприятий, таким образом мероприятие может проводиться, — добавила вице-губернатор Светлана Пирогова.

Она также отметила, что в период ограничений в связи с коронавирусной инфекцией все массовые мероприятия отменены.

По материалам пресс-службы Заксобрания Севастополя и издания «Новый Севастополь».