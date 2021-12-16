В Севастополе дорожные рабочие обнаружили подземный объект

Что находилось в подземных казематах?

В Севастополе при проведении дорожных работ на улице Адмирала Владимирского был обнаружен подземный объект. Предположительно, во время Великой Отечественной войны на этом месте были расположены подземные сооружения, относящиеся к казематам 11-й береговой батареи. Возможно, это помещения медицинского назначения.

Рабочее совещание на объекте провела руководитель Севнаследия Ирина Масликова. В нем приняли участие представители департамента транспорта, поисковой организации «Долг» и организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской Форт». В ходе совещания принято решение частично остановить дорожные работы.

Ремонт дороги будет остановлен частично лишь на тех участках, где вскрыты обнажения. Ремонт остального участка дороги может быть продолжен, его сейчас ничего не тормозит. Объект будет обследован, и мы сможем понять, нужна ли корректировка проектных решений и что делать с подпорной стенкой. В первую очередь нужно понять, что находится внизу и возможно ли обследование объекта в дальнейшем, — отметила Ирина Масликова.

Она также подчеркнула, что исследование подземного объекта будет затруднительным и потребует специального оборудования, так как внутри находится много воды, навалы камней и грунта. Специалисты рассматривают варианты откачки воды.

Руководитель Севнаследия добавила, что на данный момент внутрь объекта удалось попасть только севастопольскому реставратору Анатолию Пряшникову. По его словам, там он обнаружил остатки мебели, освещения, фрагменты взрывоопасных предметов, бытовые предметы. Это может свидетельствовать о том, что во время Великой Отечественной войны здесь располагались вспомогательные помещения для казематов 11-й береговой батареи. Сейчас их назначение установить трудно. Продолжительно, это был госпиталь или перевязочная.

Все специалисты оперативно среагировали, на месте работают поисковики, Севнаследие. На совещании мы смогли определить дальнейший алгоритм работы. Будет проведено обследование трех помещений, которые вскрыты. Самое главное, что работа поисковиков по изучению этих объектов не будет мешать остальной работе. Это и есть самый компромиссный подход в этой ситуации, — подчеркнул председатель организации «Морской Форт» Григорий Донец.

По окончании исследований может быть принято решение: станут ли сооружения объектом культурного наследия или нет.

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