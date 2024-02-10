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В Севастополе два пьяных «неадеквата» избили подростков и разгромили автозаправку
фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

В Севастополе два пьяных «неадеквата» избили подростков и разгромили автозаправку

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:06 10.02.2024

Сотрудники Росгвардии пресекли хулиганские действия клиентов одной из АЗС в Севастополе. Инцидент произошел в Нахимовском районе в вечернее время.

К прибывшему по сигналу тревоги наряду вневедомственной охраны обратились четверо подростков. Они рассказали, что двое неизвестных мужчин избили их во дворе многоквартирного дома, после чего молодые люди убежали на автозаправку. Агрессивные злоумышленники, которые, предположительно, были пьяны, догнали парней и буквально разгромили АЗС, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь). 

Росгвардейцы задержали буйных правонарушителей и передали их коллегам из полиции. Мужчины оказались родными братьями и приехали в Севастополь на подработку из Джанкойского района Республики Крым. Ранее они были судимы.

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источник: Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

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