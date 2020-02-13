В Севастополе «Горсвет» восстанавливает наружное освещение. На каких улицах стало (станет) светлее

В рамках выполнения государственного задания ГБУ «Горсвет» на 2020 год специалистами учреждения активно начаты строительно-монтажные работы по обустройству наружного освещения территории Севастополя согласно утвержденному адресному перечню текущих ремонтов. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Так по состоянию на начало февраля текущего года силами ГБУ «Горсвет» уже организовано наружное освещение на 19 детских и спортивных площадках. Освещены такие детские площадки по адресам – пр. Октябрьской революции, 8, ул. Парковая, 12, ул. Героев Бреста, 27, ул. Николая Музыки, 62, 64, 78, пр. Генерала Острякова, 31, 29, 27, 23, ул. Аксютина, 18-20, ул. Башенная, 11-15, ул. Урожайная и др.

Всего в рамках текущего ремонта улиц и дворов города, мероприятий по освещению детских и спортивных площадок, пешеходных переходов с начала года установлено 82 новых светильников и 62 новые опоры, смонтировано около 2 км самонесущего изолированного провода.

Полностью выполнены работы на ул. Галины Прокопенко, 20-46б, ул. Б.Михайлова, 2, ул.Толстого, 32. На всех объектах наружное освещение работает в штатном режиме. На данный момент уже начаты и ведутся работы по освещению дворовой территории ул. Каштановая, ул. Новикова, 8.

В этом году особое внимание решено уделить освещению подходов к социально-значимым объектам города, а именно образовательным учреждениям – школам и детским садам. Запланировано осветить подходы к следующим объектам: ул. Слепнева (дорога к школе №40), ул. Генерала Лебедя (дорога к школе №8 и МАН), ул. Флагманская (дорога к школе №4), ул. Хрусталева (дорога между школой №38 и детским садом №122), ул. А. Кесаева, 13, 15 (подходы к школе №58), ул. Б. Михайлова (дорога к школе №49), пр. Гагарина, 11 (подходы к лицею), пр. Героев Сталинграда (подходы к школе №15), ул. Дмитрия Ульянова, 16, 18 (подходы к детскому саду №88), ул. Ерошенко (дорога к школе №34), ул. Павла Корчагина, 42-48 (дорога к детскому саду №123), ул. Александра Маринеско (дорога к школе №61 и детскому саду «Акварель»), ул. Степаняна (дорога к школе №23), — уточняет пресс-служба.

Одновременно проводятся работы по текущему содержанию сетей наружного освещения, особенно стоит на контроле вопрос устранения аварийных ситуаций и последствий в результате ухудшения погодных условий. По состоянию на середину февраля силами ГБУ «Горсвет» в рамках текущего содержания сетей наружного освещения, переданных на баланс предприятия для эксплуатационного обслуживания, проведена замена 656 ед. перегоревших ламп, 124 ед. светильников, 17 шт. железобетонных опор, смонтировано более 1,6 км инженерных сетей. Устранено 9 коротких замыканий на сетях наружного освещения и 6 обрывов сетей.